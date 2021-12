Stasera in TV: in onda “Cenerentola” e “Non ci resta che piangere”

Cosa guardare stasera in tv? Il palinsesto di oggi è ricchissimo e sono tanti i film e i documentari in onda da poter guardare comodamente da casa.

Cenerentola 2015 [Rai1, ore 21:25]: Ella è una bambina che cresce felice tra mamma e papà. Ma la sua serenità è turbata dalla morte prematura della madre, che le ha fatto promettere di essere sempre coraggiosa e gentile. E coraggio e gentilezza le serviranno qualche anno più tardi con la donna che il padre sposerà in seconde nozze. Dispotica e ambiziosa, Lady Tremaine ha un ex principe da dimenticare e due figlie frivole da accasare. Sola e vessata, dopo la perdita del padre, Ella è costretta a (ri)governare la casa e ad abitare la sua ala polverosa. Appellata Cinderella dalle due sorellastre, Ella fugge a cavallo nel bosco dove incontra Kit, un ragazzo cortese che lavora a palazzo e al servizio del re. Emozionata da quell’incontro, decide di partecipare al ballo bandito dal banditore reale e aperto a sorpresa ai sudditi. Il suo desiderio non ha però fatto i conti con la matrigna e le sorellastre, che la umiliano strappandole il vestito. Ma lassù qualcuno la ama. Avvicinata dalla fata madrina, i suoi sogni diventano realtà. Dentro una zucca trasformata in carrozza, raggiungerà il castello e scoprirà che Kit è addirittura un principe. Il suo principe.

Dante, il sogno di un’Italia libera [Rai2, ore 21:20]: A chiusura delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, un viaggio avvincente nel racconto che Dante ha fatto nella sua Commedia dei personaggi più potenti del Medioevo che hanno determinato il destino dell’Italia.

Independence Day [Italia1, ore 21:20]: Nel cielo appaiono enormi oggetti non identificati. Comincia la metodica distruzione di grandi citta’ della Terra, e tutto sembra perduto finche’ il presidente americano in persona non sale su un aereo va a combattere gli alieni. Insieme con lui uno scienziato strampalato e un pilota coraggioso salveranno il pianeta.

Matrix [Mediaset20, ore 21:07]: L’hacker Neo è sulle tracce di Morpheus, l’unico che può spiegargli che cos’è Matrix.

Non ci resta che piangere [Rete4, ore 21:25]: Partiti in automobile da Frittole, in provincia di Firenze, Saverio (Benigni), maestro elementare, e Mario (Troisi), bidello, si ritrovano per uno strano scherzo del caso nel 1492. Decidono di recarsi a Palos, in Andalusia, per fermare Cristoforo Colombo e impedirgli di scoprire le Americhe: lungo la strada incontrano Leonardo da Vinci.