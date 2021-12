Coronavirus, in Sicilia +2.087 nuovi positivi: il bollettino

Resi noti i dati relativi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi in Italia superano i 30mila. Di seguito la situazione in Sicilia.

Il Ministero della Salute ha reso noto il bollettino odierno con i contagi registrati nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi al covid, nelle ultime 24 ore, sono 30.810 e 142 decessi.

In Sicilia, la situazione non è delle migliori, e sicuramente le festività natalizie non hanno reso semplice il calo dei contagi. Infatti, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.087 contagi e 20 decessi. In totale si contano nell’Isola 29.864 nuovi positivi.

I dati per provincia