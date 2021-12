Effetto vaccini in Sicilia: i dati tra 2020 e 2021 su ricoveri e decessi

A confronto i dati del 2020 con quelli 2021 sulla questione Covid. Numeri favorevoli a seguito delle campagne vaccinali. Decessi e terapie intensive in forte calo.

Allo scadere del 2021 ci troviamo a fare i conti con un altro anno caratterizzato dalla pandemia da Covid, con la sostanziale differenza che l’impegno scientifico, a livello mondiale, ha portato la creazione del vaccino contro il Covid-19. Qual è l’efficacia dei vaccini sui contagi a un anno di distanza? Ecco i dati a confronto sulla situazione in Sicilia tra 2020 e 2021.

La vaccinazione ha ridotto i casi ospedalieri

La vaccinazione, come visibile dai dati riportati dal Corriere della sera, ha migliorato la situazione di crisi. Nonostante il virus continuasse e continui a trasmettersi, le forme con cui attacca l’uomo sono più lievi, per chi si è voluto sottoporre a vaccinazione; riducendo così notevolmente i casi ospedalieri. A livello nazionale, un anno fa c’erano 613.582 positivi e 2.731 posti occupati in terapia intensiva. Oggi i positivi sono 384.144 positivi, con 1.012 pazienti in terapia intensiva.

Le parole che il presidente del Consiglio Mario Draghi pronuncia di fronte all’assemblea degli ambasciatori segnano la strada: “La campagna di vaccinazione ci ha permesso di salvare vite e di riaprire l’economia, le scuole, i luoghi della nostra socialità. L’arrivo della stagione invernale e la diffusione della variante Omicron ci obbligano però alla massima cautela nella gestione dei prossimi mesi“.

Positività in ribasso in Sicilia

Mettendo a confronto il 2020 col 2021, tutte le regioni del nostro Paese hanno registrato un forte calo dei contagiati. La Sicilia, per esempio, mentre nel 2020 contava 33.903 contagiati, a oggi ne conta 21.934. Sono numeri ancora preoccupanti che non devono far abbassare la guardia, ma sono anche evidenti i risultati positivi che il vaccino ha portato con sé.

In forte calo le terapie intensive

Un significativo abbassamento viene registrato per le terapie intensive, che il 2020 ha visto sovraccariche. Su questo punto la vaccinazione ha ridotto notevolmente il rischio dell’aggravarsi della malattia in fase di ospedaliera. In Sicilia il 21 dicembre 2020 si trovavano 181 persone in terapia intensiva, contro i 67 di quest’anno, circa 1/3 rispetto al 2020.

Discesa dei decessi

Ma la nota più favorevole riguarda l’abbassamento dei decessi. In tutto il Paese, la campagna di vaccinazione ha fatto sì che i decessi diminuissero notevolmente. La Sicilia come totale di variazione quotidiana di morti è passata da 26 a 9 decessi. Così come la Lombardia, regione più colpita dal virus, è passata da 41 morti al giorno del 2020 a 17 nel 2021.