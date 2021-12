Stasera in TV: in onda “Il primo Natale” di Ficarra e Picone

Non sai cosa guardare stasera in tv? La scelta per questa sera è davvero ampissima. La redazione di LiveUnict offre consigli a riguardo.

Il primo Natale [Canale 5, 21.20]: una commedia del 2019, che racconta la storia di Salvo che vive a Palermo, ed è un ladro di arte sacra, ateo convinto. A Roccadimezzo Sicula, invece, vive padre Valentino, un prete affascinato dalla potenza iconica del presepe. Alla vigilia delle festività natalizie, Salvo non resiste alla tentazione di appropriarsi di una preziosa reliquia che si trova proprio nella chiesa del piccolo paesino di padre Valentino. Scoperto il furto, padre Valentino non ha altra scelta se non quella di gettarsi alla rincorsa del ladro ma, così facendo, per magia, o per chissà quale altra ragione, i due si ritroveranno catapultati nella Palestina dell’anno zero, a pochi giorni prima della nascita di Gesù.

Agente smart [Italia 2, 21.15]: film d’azione del 2008, racconta le vicende di Maxwell Smart, un analista dei servizi segreti ha il sogno segreto di vivere le avventure mirabolanti degli agenti operativi. Ne avrà l’occasione quando una organizzazione criminale minaccerà l’identità dei suoi colleghi. Gli verrà così affiancata la splendida agente 99.

C’est la vie [Rai 5, 21.15]: una commedia del 2017, che racconta la storia di Max che è un wedding planner navigato e logorato alla vigilia di un matrimonio e di una consegna. L’ultima corvè è un ricevimento di nozze nel giardino di un castello del XVII secolo con sposa vaga, sposo pretenzioso, commensali borghesi e un’equipe fedele quanto incompetente. Julien, valletto melanconico innamorato del ‘bel parlare’, James, animatore de ‘mode’, Guy, fotografo scroccone, Josiane, amante impaziente di Max, Adele, delfina irascibile di Max, Samy, cameriere clandestino, sono alcuni dei membri di una brigata multietnica occupata a rendere indimenticabile il giorno più bello di Pierre ed Helena. Niente ovviamente andrà come previsto e quelli che dovevano sorvegliare la riuscita dell’evento finiranno loro malgrado per boicottarlo.

Ace the case [Paramount Channel , 21.10]: un giallo americano, del 2016, che racconta la vicenda di una ragazza di dieci anni, rimasta sotto le cure del fratello adolescente, porta a spasso il proprio cane la sera tardi e assistente al rapimento di una persona nella pericolosa New York. L’unico disposto ad ascoltarla è il detective Dottie e insieme ad Olivia comincerà la sua indagine.