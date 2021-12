Stasera in Tv: in onda “Alla ricerca di Dory” e “Una notte da leoni 2”

La redazione di LiveUnict propone una serie di film e programmi da guardare stasera in Tv per chi ama passare l'inizio settimana in totale relax.

Blanca – Stagione 1, episodio 5 – Macchie [Rai 1, 21.25]: La scomparsa di una giovane dottoranda in ingegneria riapre un conto in sospeso nel passato di Liguori: il caso riporterà a galla il contrasto tra la madre di Liguori e Piccardo. Nel frattempo, Blanca è sempre più in pericolo.

Alla ricerca di Dory [Rai 2, 21.20]: Dory vive felicemente con Nemo e Marlin, ma improvvisamente si ricorda di avere una famiglia che forse la sta cercando: i tre, quindi, decidono di partire per trovarli.

Elektra [Rai 4, 21.20]: Elektra, ossessionata dalla sua morte, torna in vita con il desiderio di vendetta contro chi ha assassinato la sua famiglia: tutto cambia, però, quando si trova davanti la tredicenne Abby e suo padre…

Die hard- Un buon giorno per morire [Italia 1, 21.20]: L’agente John McClane (Bruce Willis) deve andare in Russia per aiutare suo figlio Jack e il russo Komorov, a cui la malavita russa dà la caccia.

Una notte da leoni 2 [Mediaset 20, 21.05]: Un gruppo di amici va in Thailandia, dove si celebrerà il matrimonio di uno di loro. Visto come è andato con l’addio al celibato a Las Vegas, narrato nel film precedente, il festeggiato decide di organizzare semplicemente un tranquillo brunch domenicale, ma una serie di eventi inattesi fa cambiare i piani.