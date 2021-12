Stasera in TV: Bohemian Rhapsody e Una notte da leoni

Stasera in TV due prime visioni e due classici del cinema. Dalla commedia ai Queen, tutto quello di più interessante in onda per passare la serata sul divano.

Sergio Marchionne [Rai 3, 21:25]: Il documentario ricostruisce l’epopea di Sergio Marchionne, la figura chiave che ha rivoluzionato l’industria dell’automobile. Al vertice della più grande azienda manifatturiera italiana sull’orlo della bancarotta, in tre anni ne mette in ordine i conti e di fronte alla recessione globale adotta l’imprevedibile strategia d’attacco. Le sue iniziative imprenditoriali e il suo stile di lavoro hanno suscitato passioni, diviso i media e la politica e irritato molti osservatori. Ma chi era, in realtà, Sergio Marchionne?

Le Iene [Italia 1, 21:18]: Speciale Iene con Gaetano Pecoraro: interviste, racconti e immagini dell’anno in cui il virus è stato il protagonista principale della nostra vita.

Una notte da leoni [20 Mediaset, 21:05]: Doug si sposa e per la sua ultima notte da celibe decide di andare a Las Vegas con i suoi amici, con loro viene anche Alan futuro cognato. Il mattino seguente Doug è sparito e gli altri tre sono storditi da un pesante dopo sbornia. La stanza d’albergo è distrutta, dentro un armadio c’è un bambino e dentro il bagno una tigre. I tre non si ricordano cosa sia successo ma hanno poco tempo per ritrovare Doug e capire cosa è successo. Intanto scoprono che Alan, per rendere più divertente la serata, ha messo della droga nelle loro birre.

Bohemian Rhapsody [Rai Movie, 21:10]: Quattro Oscar e due Golden Globe al film che celebra la gloria dei Queen e del leggendario Freddie Mercury, interpretato da uno straordinario Rami Malek. Dalla genesi della band alla consacrazione sul palco del Live Aid, la storia di uno dei gruppi rock più amati di tutti i tempi.