Stasera in TV: “Una notte da leoni” e “Bohemian Rhapsody”

Venerdì sera a casa sul divano? Ecco una selezione di film da poter guardare direttamente dal divano di casa vostra: i consigli di LiveUnict.

Una notte da leoni [Mediaset 20, ore 21:00]: Una commedia del 2009, conosciuta per le assurde vicende presenti, con moltissimi colpi di scena, che racconta di Doug che si sposa e per la sua ultima notte da celibe decide di andare a Las Vegas con i suoi amici, con loro viene anche Alan futuro cognato. Il mattino seguente Doug è sparito e gli altri tre sono storditi da un pesante dopo sbornia. La stanza d’albergo è distrutta e dentro un armadio c’è un bambino e dentro il bagno una tigre. I tre non si ricordano cosa sia successo ma hanno poco tempo per ritrovare Doug e capire cosa è successo, intanto scoprono che Alan, per rendere più divertente la serata, ha messo della droga nelle loro birre.

Bohemian Rhapsody [Rai Movie, ore 21:10]: Una biografia ,del 2018, che racconta i Quattro Oscar e due Golden Globe a film che celebra la gloria dei Queen e del leggendario Freddie Mercury, interpretato da uno straordinario Rami Malek. Dalla genesi della band alla consacrazione sul palco del Live Aid, la storia di uno dei gruppi rock più amati di tutti i tempi.

Come ti organizzo il Natale [TV 8, ore 21:30]: Film natalizio, del 2021, racconta la storia di un’ intraprendente e molto creativa organizzatrice di eventi viene incaricata di preparare la festa di Natale per una grande società. Il giovane CEO dell’azienda ci tiene molto che tutto sia preparato con cura e che sia un evento importante di cui tutti ne parleranno.

Curiosa [Cielo, ore 21:15]: Film storico/piccante, del 2019, racconta la storia di Pierre Louÿs e Henri De Régnier, due poeti parigini innamorati della stessa donna: Marie de Heredia, la figlia dl loro mentore. Anche se sentimentalmente più legata a Pierre, per convenienza sposa Henri. Profondamente ferito, il giovane poeta parte per l’Algeria dove conosce Zohra, una ragazza del posto con il quale condivide la stessa passione per la fotografia erotica. Quando Pierre ritorna a Parigi, Marie gli confessa i suoi sentimenti.