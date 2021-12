Sciopero trasporti, oggi anche a Catania: i disservizi previsti

Per via di un nuovo sciopero generale, questa sarà una giornata difficile dal punto di vista dei trasporti: previsti disservizi anche per chi dovrà spostarsi a Catania e provincia.

Indetto per oggi, da Cgil e Uil (senza Cisl), uno sciopero generale contro la manovra del Governo Draghi. La mobilitazione comporterà non pochi disagi: questi verranno, in particolare, riservati a chi usufruisce di mezzi di trasporto pubblico, quali bus, tram, metropolitane e treni. Sono previsti disservizi anche a Catania: ecco quali.

Metro e treni: i disservizi

Ferrovia Circumetnea avvisa i viaggiatori che, per via dello sciopero nazionale, oggi i servizi di trasporto offerti saranno oggetto di limitazioni e soppressioni.

In particolare, per quanto concerne il servizio ferroviario extraurbano:

il Treno 7 resta limitato a Biancavilla Pozzillo;

verranno soppressi i treni: 3-8-13-16-18-19-24;

In merito alla Metropolitana, invece, si esplicita che “il servizio verrà soppresso dalle ore 9.00 alle ore 13.00″ e che, di conseguenza:

l’ultima corsa in partenza da Nesima è a stata alle ore 8.30;

l’ultima corsa in partenza da Stesicoro è stata alle ore 8.50;

Alla ripresa del servizio:

la prima corsa in partenza da Nesima sarà alle ore 13.00;

la prima corsa in partenza da Stesicoro sarà alle ore 13.00;

Lo sciopero coinvolgerà anche il settore delle autolinee: l’azienda Ferrovia Circumetnea, comunica anche attraverso il proprio sito ufficiale, che verranno soppresse le seguenti corse: T156 Adrano – Licodia (delle 12.10) -67 Adrano -Paternò (delle 12.15) -S20 Paternò – Adrano (09.55).

AMTS

Negli scorsi giorni anche AMTS (l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A.) ha informato cittadini e visitatori che oggi il personale viaggiante che aderisce all’iniziativa si asterrà dal servizio dalle ore 10:00 alle ore 18:00 e dalle ore 21:00 a fine turno.

Il restante personale, al contrario, si asterrà dal servizio per l’intera durata dal proprio turno di lavoro.