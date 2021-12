Sciopero generale in Sicilia: i treni e gli aerei garantiti

Sciopero generale: previsti disagi anche per chi si sposta all'interno della Sicilia o la raggiunge: di seguito i voli e le corse invece garantite.

Sciopero generale indetto per la giornata di oggi, giovedì 16 dicembre, da Cgil e Uil: molti lavoratori di asterranno dal lavoro e ciò comporterà non pochi disagi, anche in Sicilia. Particolarmente delicata risulta la situazione dei trasporti. Non tutte le corse o i voli verranno annullati: ecco in quali casi i siciliani non dovranno temere alcuno stop.

Voli garantiti

Si parte dal trasporto aereo. Si esplicita che verranno garantiti tutti i voli charter da e per le isole regolarmente autorizzati o notificati prima della data di proclamazione dello sciopero generale.

Previsti, comunque, alcuni voli di collegamento con la Sicilia con unica frequenza giornaliera. Si fa riferimento alle tratte:

Palermo-Lampedusa;

Palermo-Pantelleria;

Firenze-Palermo;

Palermo-Firenze;

Brindisi-Trapani;

Trapani-Parma;

Genova-Catania;

Catania-Pescara;

Catania-Bologna;

Bologna-Catania;

Bologna-Trapani;

Trapani-Bologna.

L’Enac, inoltre, precisa che “dovrà essere comunque assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero“.

E i treni?

Cosa dovrà sapere chi, invece, si sposta in treno? Lo sciopero generale odierno riguarderà i dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato. Ad ogni modo, sono garantiti i servizi essenziali (treni regionali e a lunga percorrenza) nelle seguenti fasce orarie:

tra le 6 e le 9;

e

tra le 18 e le 21.

Secondo quanto assicurato, poi, da Trenitalia, permarranno i servizi minimi di trasporto. Inoltre è stato precisato che i treni in viaggio dopo l’inizio dello sciopero generale arriveranno a destinazione finale solo nel caso in cui questa sia raggiungibile entro un’ora dall’inizio della mobilitazione. In caso contrario, i mezzi verranno fermati.

Trasporto pubblico locale

Anche chi usufruisce di bus, tram e metro potrebbe incorrere in ritardi e limitazioni ma questi dipenderanno dall’adesione delle singole aziende alle sigle sindacali scioperanti.

A Catania, per esempio, dopo uno stop di circa quattro ore, il servizio della metropolitana tornerà regolare a partire dalle ore 13:00. Per quest’ora, di fatto, sono previste: