Wizz Air, viaggi low cost: voli da e per Catania a 1,99 euro

Wizz Air, voli low cost: offerta per viaggi da e per Catania a partire da soli 1,99 euro per raggiungere diverse mete e rientrare nella città etnea.

Wizz Air, voli low cost: la compagnia aerea ungherese lancia una super offerta. Infatti, è al momento possibile acquistare biglietti ad un prezzo davvero stracciato. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale della compagnia aerea low cost, sono disponibili 50.000 biglietti a 1,99 euro per diverse mete, tra le quali anche Catania.

L’offerta propone diverse possibilità di destinazioni: sia per raggiungere Catania da diverse mete che per viaggiare dalla città etnea. Inoltre, come riportato nel banner presente sul sito della compagnia aerea, i voli sono previsti da dicembre fino all’intero mese di febbraio.

Voli da Catania

Per coloro i quali sono alla ricerca di un volo a basso prezzo per una vacanza non troppo costosa, le offerte di Wizz Air a partire da Catania sono davvero numerose. Infatti, con meno di 2 euro è possible raggiungere le seguenti mete partendo da Fontanarossa:

Tirana;

Vienna;

Bologna;

Milano Malpensa;

Roma Fiumicino;

Pisa;

Venezia Marco Polo;

Verona;

Varsavia;

Bucarest;

Inoltre, sono presenti anche offerte per voli da Catania verso mete differenti da quelle citate a meno di 5 euro. Tuttavia, non bisogna sottovalutare anche i numerosi biglietti messi in vendita a 12,99, a 15 euro e molto spesso al di sotto dei 20 euro, come nel caso di Budapest e Cracovia.

Voli per Catania

Tuttavia, l’offerta dei voli a 1,99 euro riguarda anche la possibilità di raggiungere Catania da diverse città, utile per turisti o per chi si trova all’estero e vuole rientrare nella terra etnea. Le mete dalle quali si può raggiungere Catania con meno di 2 euro sono le seguenti:

Tirana;

Bologna;

Milano Malpensa;

Roma Fiumicino;

Pisa;

Venezia Marco Polo;

Verona;

Varsavia;

Infine, anche nel caso dei voli per Catania, sono presenti offerte che rientrano tra i voli a 5 euro, 12,99 o ancora 15 e 20 euro. Le città di partenza in questo caso sono anche diverse da quelle citate sopra, come nel caso di Sofia, Cracovia, Varsavia, Londra (Luton) e Budapest