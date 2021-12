Wizz Air, offerta lampo: voli a €1,99 da e per Catania

Offerta lampo Wizz Air: biglietti a prezzi stracciati anche da e per Catania. Di seguito le tratte più convenienti.

Wizz Air lancia un’offerta imperdibile ma limitata: di fatto, secondo quanto emerge consultando il sito ufficiale, la compagnia aerea a basso costo ungherese, solo per oggi, 10 dicembre, ha messo in vendita 10.000 biglietti al costo di 1,99 euro.

Con i voli in offerta, da e per l’Italia, si partirà fino al 28 febbraio 2022. L’Aeroporto di Catania non resta escluso dall’iniziativa: di seguito alcune tra le più offerte allettanti.

Voli da Catania a €1,99

Desiderate partire da Catania per visitare città estere? Con Wizz Air è possibile farlo spendendo soltanto €1,99. Prenotando entro oggi, per esempio, a dicembre 2021 si potrà raggiungere Sofia, Praga o Budapest a questo prezzo stracciato.

Lo stesso costo è riservato ad alcune tratte nazionali. Per esempio:

Catania-Bologna;

Catania-Milano Malpensa;

Voli per Catania €1,99

Biglietti a €1,99 valgono anche per voli con Catania come destinazione. Citiamo, tra, tutti, alcuni voli Milano Malpensa-Catania per gennaio e febbraio 2022, ma anche quelli con Verona o Venezia (Marco Polo) come aeroporto di partenza.