Ryanair lancia “vola a casa per Natale”: offerte da e per Catania

Ryanair ha lanciato super offerte per viaggiare durante il periodo natalizio. Di seguito le numerose offerte da e per Catania per passare il natale a casa con voli a prezzi stracciati.

La nota compagnia low-cost Ryanair ha lanciato “vola a casa per Natale”. Si tratta di numerosi biglietti a prezzi stracciati per volare verso numero città italiane. Infatti, se si viaggerà nel periodo compreso tra il 16 dicembre e il 6 gennaio si potranno acquistare numerosi biglietti a partire da 4 euro per Catania.

Voli da Catania

Bari, Genova, Venezia, Bologna, Milano, Torino e Roma a partire da 4,99 euro;

Pisa, Trieste, Napoli e Verona a partire da 7,99 euro;

Voli per Catania