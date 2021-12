Ryanair, offerta lampo: nuovi voli da e per Catania da €4,99

Ryanair lancia nuove offerte: molti voli da e per Catania costano meno di cinque euro. Quali? Ecco le tratte più convenienti.

Dopo aver trascorso le vacanze in famiglia, si desidera raggiungere altre mete o si è costretti a tornare in sede? La compagnia low cost irlandese Ryanair permette di partire spendendo davvero poco.

Bisognerà, però, essere veloci: di fatto, per usufruire di questa offerta bisognerà prenotare entro la mezzanotte di oggi, 16 dicembre. Si partirà, così, a prezzi stracciati dal 10 al 31 gennaio 2022. Ma quali sono i voli in offerta da e per l’Aeroporto di Catania?Di seguito i più convenienti.

Voli da Catania: le offerte

Sono molte le città raggiungibili partendo Catania e spendendo soltanto €4,99:

Roma ;

; Genova ;

; Venezia ;

; Torino ;

; Bari ;

; Bologna ;

; Verona ;

; Milano .

. Con qualche euro in più, invece, sarà possibile atterrare anche a Pisa, Napoli, Milano, Trieste e Cagliari.

I voli per Catania

Offerte vantaggiose riguardano anche tratte con Fontanarossa come aeroporto di destinazione. Per esempio, prenotando oggi, il volo Milano Malpensa- Catania costerà comunque €4,99.

Anche partendo da Roma Fiumicino, Bari e Bologna è possibile volare per Catania a soli €4,99.

Per prenotare, bisogna collegarsi sul sito della compagnia aerea e cliccare sul banner dedicato alle “Fughe in città”: apparirà una schermata con tutte le offerte da ogni città.