Novità Whatsapp: alcuni non potranno più vedere ultimo accesso

Novità nel mondo WhatsApp: alcune categorie non potranno più vedere se qualcuno è online o risalire all'ultimo accesso.

Ci sono delle importanti novità per quanto concerne la privacy su Whatsapp: la nota app di messaggistica, infatti, non mostrerà più se si è online ai contatti estranei.

Non verrà mostrata nemmeno l’ultima volta in cui è stato effettuato l’accesso agli utenti con i quali non si sono avuti contatti precedenti. Il supporto di Whatsapp ha spiegato la novità agli utenti:

“Per migliorare la privacy e la sicurezza dei nostri utenti, stiamo rendendo più difficile alle persone che non conosci e che non hanno mai chattato con te di vedere l’ultimo tuo accesso e la presenza online su WhatsApp. Questo non cambierà nulla tra te e i tuoi amici, la tua famiglia e le attività lavorative che conosci o con cui hai messaggiato in precedenza.”

Tutti gli altri utenti, con i quali si sono avuti contatti precedenti, potranno invece continuare a vedere le nostre informazioni.