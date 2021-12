Sconti studenti universitari: le offerte di dicembre 2021

Sconti studenti universitari? Dicembre, si sa, è il mese dei regali: riserverà sorprese anche a chi frequenta l’università. Ecco le offerte da non perdere.

Il Natale è alle porte e desiderate riservare dei doni anche a voi stessi? Grazie ad alcuni allettanti sconti studenti universitari, è possibile acquistare ciò che più si desidera senza rinunciare al risparmio. La redazione di LiveUnict ha selezionato alcune offerte riservate agli immatricolati e valide per l’ultimo mese di questo 2021.

Amazon Music: 3 mesi gratis

Dopo la fine di una lezione, molti studenti amano rilassarsi o ricaricarsi ascoltando le proprie canzoni preferite. Questi non potranno ignorare l’offerta lanciata dalla piattaforma di streaming musicale Amazon Music. Di fatto a nuovi clienti sono ora riservati ben 3 mesi d’uso gratuito, anziché 1.

Al termine di questo primo periodo senza costi né limiti, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di €9,99 al mese (fino all’eventuale cancellazione).

Come anticipato, soltanto i clienti che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 3 mesi potranno usufruire di questa promozione.

Si consiglia agli interessati di non riflettere o attendere troppo: Amazon Music Unlimited è un’offerta promozionale a tempo limitato, valida fino al prossimo 10 gennaio 2022. Dicembre, di conseguenza, è il mese più adatto per sceglierla.

Iscriviti ad Amazon Music Unlimited

Amazon Prime Student

È e resta valido l’abbonamento Amazon Prime Student. Anche a dicembre sarà possibile seguire l’esempio di tanti altri studenti, abbonarsi ed ottenere i primi 90 giorni di servizi senza costi aggiuntivi.

Cosa succederà alla fine di questi 3 mesi? Pagando annualmente soltanto 18 euro, gli studenti potranno continuare a godere dei molteplici servizi inclusi nell’abbonamento che agli altri costerebbe 36 euro (all’anno). In particolare, Amazon Prime Student offre:

spedizioni più rapide e completamente gratis per tutti i prodotti acquistati e contrassegnati dal bollino “Prime”;

film e serie TV in streaming da guardare sulla celebre piattaforma Amazon Prime Video;

brani in streaming con Prime Music e privi di noiose pubblicità;

Twitch Prime;

centinaia di ebook con Prime Reading;

spazio di archiviazione illimitato grazie ad Amazon Photo;

sconti esclusivi ed accesso anticipato alle offerte lampo.

Sconti studenti universitari: – 10% su prodotti Nike

In cerca di scarpe di tendenza o abiti sportivi? Anche la celebre multinazionale statunitense Nike offre agli studenti universitari italiani uno sconto del 10% sulla maggior parte degli articoli. Anche in questo caso, per ottenerlo, occorrerà dimostrare di aver proceduto con l’iscrizione ad un ateneo e di possedere una tessera studenti o un’e-mail dell’università in corso di validità.

Università di Catania: libri a prezzi scontati ma ancora per poco

Nelle scorse settimane LiveUnict aveva annunciato una novità volta ad agevolare gli studenti dell’Università degli Studi di Catania. Anche nel corso di quest’anno accademico, gli immatricolati hanno la possibilità di acquistare i necessari libri di testi risparmiando qualche euro: viene applicato, di fatto, un rilevante 20% di sconto sul prezzo del singolo testo. Tuttavia la scontistica non varrà in qualsiasi momento ed una prima “scadenza” è fissata proprio per questo mese.

Sarà possibile usufruire del 20% ancora fino al prossimo 15 dicembre: di conseguenza, chi desidera studiare sui libri durante le vacanze natalizie dovrà affrettarsi. Dopo una pausa di un mese, lo sconto tornerà valido dal 15 gennaio e fino al prossimo 15 aprile.

Apple Education

Chiudono questa carrellata di sconti studenti universitari le offerte firmate Apple e riservate a:

studenti iscritti o accettati all’università; genitori che acquistano per conto di studenti immatricolati; docenti ed il personale di istituti di ogni ordine e grado.

Questi possono acquistare a prezzi più convenienti un nuovo Mac o, in alternativa, un iPad.