Sconti studenti universitari: le offerte di ottobre 2021

Sconti studenti universitari: tanti anche nel mese di ottobre. Dai libri ai pc e tablet, senza dimenticare gli acquisti online: di seguito tutte le migliori offerte.

In cerca di sconti studenti universitari? Anche il mese di ottobre ne riserva alcuni da non perdere. In fin dei conti, l’inizio dell’anno accademico trascina con sé rilevanti spese: risparmiare un po’, dunque, non guasta mai. Di seguito tutte le più interessanti offerte.

Amazon Prime Student

È sempre possibile aderire ad Amazon Prime Student, l’abbonamento pensato per agevolare la vita dei più giovani. Primi 90 giorni senza costi aggiuntivi al termine dei quali sarà possibile ottenere tutti i servizi inclusi nell’abbonamento Amazon Prime, ma ad un prezzo dimezzato: è quanto proposto ai nuovi interessati. Il costo annuale per gli studenti è di 18 euro, anziché 36.

Ma scegliendo Amazon Prime Student cosa si otterrà, nello specifico?

spedizioni gratuite e più rapide per tutti i prodotti acquistati e contrassegnati dal bollo “Prime”;

film e serie TV in streaming grazie a Amazon Prime Video;

brani in streaming senza pubblicità con Prime Music;

Twitch Prime;

centinaia di ebook con Prime Reading;

spazio di archiviazione illimitato con Amazon Photo;

sconti esclusivi ed accesso anticipato alle offerte lampo;

Con riferimento all’ultimo punto, si indica che anche questo mese ai clienti Prime Student è riservato il 10% di sconto sui prodotti Surface.

Sconti studenti universitari PC e tablet

Le lezioni sono appena iniziate o sono alle porte. Per seguirle al meglio o preparare bene un esame, si sa, occorre un pc. Buone notizie per i molti studenti desiderosi di acquistarne uno: questi potranno beneficiare di sconti e offerte imperdibili.

Sarà, tuttavia, necessario, dimostrare di essere realmente iscritti ad un ateneo (per esempio utilizzando un indirizzo email universitario valido). Ecco quali:

Acer offre il 15% su tutti i prodotti : lo sconto si applica anche sull’acquisto di notebook, desktop, tablet e monitor;

: lo sconto si applica anche sull’acquisto di notebook, desktop, tablet e monitor; Apple: i clienti interessati e idonei potranno ricevere uno sconto se acquistano un Mac o un iPad che rientra nell’iniziativa insieme a un paio di AirPods tramite un canale idoneo. Si può anche risparmiare il 20% su AppleCare+.

i clienti interessati e idonei potranno ricevere uno sconto se acquistano un Mac o un iPad che rientra nell’iniziativa insieme a un paio di AirPods tramite un canale idoneo. Si può anche risparmiare il 20% su AppleCare+. HP Store Studenti: anche questo mese HP riserva agli immatricolati presso un ateneo sconti incredibili su tutti i prodotti del catalogo HP Store. Anche in questo caso, per accedervi, servirà procedere con la registrazione, fornendo la propria email universitaria.

Sconti studenti universitari sui libri

Dal prossimo 15 ottobre, gli studenti dell’Università degli Studi di Catania potranno usufruire di un buono con cui acquistare i propri libri di testo a prezzi più bassi. La percentuale di sconto resta al 20% ma si prolungano i periodi in cui questo verrà applicato. Nel 2021, di fatto, la scontistica in questione varrà:

dal 15 ottobre al 15 dicembre;

e poi:

dal 15 gennaio e fino al 15 aprile.

Disney+

Dopo una giornata trascorsa sui libri si desidera svagare un po’? Agli studenti universitari questo mese spetta uno sconto del 15% sull’abbonamento annuale di Disney+, la piattaforma streaming ricca di film e serie TV prodotte da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.