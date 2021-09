UNICT – Buoni libri e sussidi per gli studenti: le novità

Buoni libro

Per quanto riguarda i buoni libro, si prolunga il periodo di scontistica attiva per l’acquisto dei libri di testo:

dal 15 ottobre al 15 dicembre;

per poi ripartire

dal 15 gennaio e fino al 15 aprile.

Lo sconto, però, non cambierà: la percentuale rimane del 20%.

Studenti in difficoltà economiche

Emerge, inoltre, che verranno stanziati €92.000, da riservare agli studenti in difficoltà economiche (secondo l’Art. 27).

In seguito alla valutazione effettuata da una commissione appositamente istituita per verificarne le effettive condizioni di disagio, gli interessati potranno ricevere il sussidio. Ad ogni modo si precisa che i requisiti e modalità di assegnazione non sono stati ancora definiti.