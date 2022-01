WhatsApp, addio per alcuni smartphone: ecco su quali non funzionerà più

Quest'anno chi possiede determinati dispositivi non potrà più utilizzare WhatsApp: quali? Di seguito la lista nel dettaglio.

Addio a WhatsApp, ma fortunatamente non per tutti. Di fatto, nel 2022 molti dispositivi non supporteranno più il prossimo aggiornamento offerto dalla celebre app di messaggistica istantanea. Ma a quali si fa riferimento? Di seguito l’elenco completo dei modelli su cui WhatsApp non funzionerà più.

Apple

Soltanto gli smartphone con sistema operativo Apple iOS 9 diranno addio a WhatsApp, così come quelli Android 4.04 .

Al contrario non riscontrerà alcun problema chi possiede dispositivi aggiornati a iOS 10 e successivi dotati di processore pari o superiore all’A9. WhatsApp, dunque, continuerà a funzionare anche su iPhone 6S, iPhone 6S Plus e iPhone SE di prima generazione, se sottoposti ad upgrade.

Samsung

Galaxy Trend Lite;

Galaxy Trend II;

Samsung Galaxy S3 Mini;

Galaxy Xcover 2;

Galaxy Core;

Samsung Galaxy Ace 2.

Huawei

Ascend G740;

Ascend Mate;

Huawei Ascend D2.

LG

Lucid 2;

Optimus (F7, F5, L3 II Dual, F5 Dual, L5 II, L5 Dual, L3 II, L7 II Dual, L7 II, F6, L4 II Dual, F3, L4 II, L2 II e F3Q);

Enact.

Sony

Xperia M.

ZTE

Grand S Flex;

V956;

Grand X Quad V987;

Grand Memo.

Altri modelli