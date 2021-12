Coronavirus Sicilia, a Catania 349 nuovi casi: il bollettino

Tutti i dati sul Coronavirus in Sicilia, estrapolati dall'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute.

In Sicilia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 782 nuovi positivi al Coronavirus (a fronte di 15.193 tamponi effettuati). L’Isola, che ora riporta un tasso di positività del 5,1%, è attualmente la settima Regione in Italia per numero di contagi giornalieri.

Inoltre, secondo quanto emerso dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, sono 5 le nuove vittime nell’Isola mentre gli ulteriori guariti 291.

Attualmente in Sicilia sono ricoverate 450 persone, con 15 casi in più rispetto a ieri. Più nello specifico, in terapia intensiva sono occupati 52 posti, quattro casi in più rispetto a ieri.

I dati per provincia

Di seguito i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia, suddivisi per provincia: