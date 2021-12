Coronavirus, Italia quasi tutta in rosso ma Sicilia è arancione: la mappa ECDC

Pubblicate le mappe europee ECDC: più di mezza Italia in rosso e rosso scuro, solo 5 regioni rimangono in arancione. Di seguito il monitoraggio.

Secondo l’aggiornamento di giovedì 9 dicembre, più di mezza Italia si trova in zona rossa secondo le mappe ECDC. Tuttavia, le uniche regioni ad apparire in arancione sono la Sicilia, l’Umbria, il Molise, la Puglia e la Sardegna. Tutte le altre regioni si trovano in rosso e in rosso scuro. Inoltre, il reso dell’Europa è più o meno nella stessa situazione, infatti, molti paesi appaiono di colore rosso e rosso scuro nella mappa ECDC.

Nella mappa dell’Ecdc vengono colorate di verde le Regioni che hanno meno di 25 casi ogni 100mila abitanti nelle ultime due settimane: serve, inoltre, un tasso di positività inferiore al 4%. In arancione rientrano le zone con meno di 50 casi ogni 100mila abitanti se il tasso di positività è uguale o superiore al 4%, oppure quelle tra i 25 e i 150 casi con un tasso inferiore al 4%.

In rosso si trovano le Regioni che negli ultimi 14 giorni hanno fatto registrare tra i 50 e i 150 casi e un tasso di positività inferiore al 4%, oppure quelle che hanno tra i 150 e i 500 casi ogni 100mila abitanti. Infine, si trovano in rosso scuro le zone con più di 500 casi ogni 100mila abitanti