Reddito di cittadinanza: le date per il pagamento di dicembre

Reddito di cittadinanza: questo quando verrà pagato a dicembre 2021? Le date dell'accredito e ulteriori informazioni sull'ormai celebre sussidio.

Reddito di cittadinanza: questo verrà pagato anche nel corso dell’ultimo mese di questo 2021, dicembre. Ma quando di preciso? Si esplicita che le date da ricordare saranno ben due. Di seguito tutte le informazioni utili.

Reddito di cittadinanza: quando verrà pagato?

A dicembre 2021 l’accredito sulla carta, l’ultimo di competenza di quest’anno, avverrà a partire da venerdì 27 dicembre.

Tuttavia, notizie migliori vengono riservate ai nuovi beneficiari. Di fatto, per chi percepirà il reddito di cittadinanza per la prima volta la ricarica giungerà a metà dicembre (martedì 15, per la precisione).

Occorre precisare, tuttavia, che le date indicate sono soltanto orientative. In effetti i giorni dipenderanno dalla liquidazione degli importo da parte dell’INPS.

Non si esclude, dunque, che l’accredito possa arrivare con qualche giorno di anticipo o ritardo rispetto a quello indicato. È persino probabile che, date le imminenti festività natalizie, tale pagamento possa avvenire con anticipo anche per chi percepisce il celebre sussidio da tempo: più in particolare, si potrebbe procedere con questo tra il 21 e il 24 dicembre 2021.

Reddito di cittadinanza: l’importo

È sempre bene ricordare che l’importo del reddito oscilla tra un minimo di 40 euro a un massimo di 1.536 euro mensili (nel caso in cui si trattasse di pensione di cittadinanza, rivolta alle famiglie composte da over 67 e disabili gravi).

Chi non lo percepirà a dicembre?

In quest’ultimo mese dell’anno la percezione del famoso reddito di cittadinanza decade per alcuni beneficiari che ottengono la diciottesima mensilità.

Ulteriori informazioni

Si ricorda poi che la somma in questione può essere utilizzata solo per l’acquisto di determinati beni e servizi. Ovvero:

beni e servizi di base quali, per esempio, il canone di affitto mensile e rata del mutuo;

spese alimentari, sanitarie;

utenze domestiche come luce, acqua e gas.

Si precisa, inoltre, che il prelievo in contanti non potrà superare i 220 euro al mese.