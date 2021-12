Frasi auguri Immacolata: le più belle da inviare

Cerchi frasi auguri Immacolata da inviare su WhatsApp o da pubblicare su Facebook? Ecco le migliori frasi per festeggiare l'8 dicembre con amici e familiari.

Capita spesso di scambiarsi frasi di auguri per l’Immacolata: questo giorno è rosso da calendario in tutta Italia ed è una festività cristiana. Almeno una volta qualcuno si sarà chiesto: perché l’8 dicembre è festa?

Perché si festeggia l’Immacolata

Tra le festività della religione cattolica, l’Immacolata Concezione ricopre un ruolo importante. In questo giorno, si celebra la Vergine Maria: questa celebrazione è stata istituita da Pio IX. L’8 dicembre è festivo a partire dal 1854, quando il Papa di allora, e cioè Pio IX, proclamò il dogma tramite la bolla “Ineffabilis Deus”: questa festa era una tradizione che risaliva a molti secoli precedenti, per esempio in Oriente la si festeggiava già a partire dal VI secolo. Con il nuovo dogma, Pio IX stabilì che questa dovesse rientrare anche nel calendario della Chiesa cattolica.

Le tradizioni dell’Immacolata

Questo è un giorno molto sentito in Italia, non solo per la sua connotazione cattolica. In molte parti d’Italia è tradizione fare l’albero di Natale proprio l’8 dicembre, quando molte famiglie si riuniscono e tirano fuori tutti gli addobbi natalizi. Questa è un’occasione, come altre, per prendersi una pausa dal lavoro e trascorrere del tempo con i propri parenti e persone vicine. Inoltre, alcuni desiderano inviare gli auguri per l’Immacolata perché, oltre a essere un giorno festivo, è anche un modo per esprimere la propria vicinanza e sentire persone che non si sentono da tempo.

Frasi auguri Immacolata

Ecco alcune tra le migliori frasi da inviare su WhatsApp ad amici e parenti, o da pubblicare su Facebook. Le parole sanno rendere perfettamente il senso di un giorno così importante, dedicato sia alla cristianità che alle tradizioni, come quella dell’albero di Natale.