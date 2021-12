Stasera in tv: in onda “Blanca” e “Spider-Man: Far From Home”

La programmazione tv di lunedì 6 dicembre: ecco alcune proposte sul film da guardare.

Blanca – Stagione 1 Episodio 3 – Io ballo da sola [Rai1, ore 21:25]: Quando Blanca si convince che non le importa più di Liguori che ha una relazione con una giornalista, suo figlio scompare. La poliza crede che sia un allontanamento volontario, Blanca scopre che Gabriele è stato rapito e farà di tutto per ritrovarlo.

L’uomo sul treno – The commuter [Rai2, ore 21:20]: Michael è un pendolare che prende ogni giorno il treno per recarsi a New York, finché non perde il lavoro, dichiara questa notizia all’ex partner e ha intenzione di dirlo anche alla moglie. Ma sul treno di ritorno incontra una donna misteriosa che le offre 100 mila dollari in cambio del suo aiuto.

Matrimonio alle Bahamas [Cine34, ore 21:00]: Classica commedia all’Italiana, due famiglie molto diverse si ritrovano alle Bahamas per festeggiare il matrimonio dei rispettivi figli, durante il loro alloggio non mancheranno dei malintesi.

Spider – Man: Far From Home [Tv8, ore 21:30]: Peter Parker torna a scuola, dopo lo scontro con Thanos, dopo un periodo tranquillo si ritrova a gestire un Mysterio, super nemico di Spider-man che ha un terribile piano in mente