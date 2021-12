Stasera in tv: in onda “Taken 3”

Nella sera che precede il giorno di festa tutto è possibile e quindi è lecito sognare guardando un bel film anche fino a tarda sera.

Domani molti di voi passeranno la mattinata tra allegre canzoni natalizie, dediti ad addobbare le vostre case con: abeti, palline sbrillucicose, lucine a intermittenza, presepi e biscotti fatti in casa. Dato che domani la sveglia suonerà con qualche ora di ritardo, la redazione LiveUnict vi invita, stasera, a rilassarvi sul sofà e guardare un bel film, come quelli proposti, con le vostre imbarazzanti calzette antiscivolo con babbo Natale, per pregustarvi il giorno di festa.

La concessione del telefono – C’era una volta a Vigata [Rai 1, ore 21.50]: il commerciante Genuardi vorrebbe istallare una linea telefonica in casa sua e comunica il suo desiderio, attraverso delle lettere, al prefetto. La comunicazione epistolare tra i due crea però dei malintesi e una serie di equivoci obbligherà il questore Monterchi a intervenire.

End of Justice – Nessuno è innocente [Rai Movie 21.10]: Roman è un avvocato di Los Angeles, che lavoro in uno studio legale che difende i clienti provenienti dalle classi sociali più bisognose. Il suo spirito battagliero e idealista lo porterà a cacciarsi nei guai e a commettere un’illegalità.

In her shoes – se fossi lei [Rai 5 ore 21.15]: due sorelle diverse in tutto tranne che per l’amore per le scarpe. Rose, avvocato di grido, e Maggie, splendida ragazza interessata soprattutto alle feste. Dopo un terribile litigio, Rose caccia di casa Maggie. Quest’ultima, non avendo un posto dove stare, si mette sulle tracce della nonna, che non vede da anni, e inizia a ripensare alla sua vita.

Taken 3 – L’ora della verità [Canale 20 Mediaset, ore 21:04]: