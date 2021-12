Stasera in TV: in onda “Colazione da Tiffany”

Cosa vuoi guardare questo venerdì sera? Sono davvero tante le scelte possibili e noi della redazione di LiveUnict, ti abbiamo consigliato le migliori.

Colazione da Tiffany [ LA 5, 21.10 ] : un must sentimentale è quello di questo film del 1961, racconta la storia di Holly e Paul abitano che a New York nello stesso palazzo. Lei si mantiene facendo l’accompagnatrice e accettando i soldi di un boss carcerato che ne fa la sua complice ignara. Lui, scrittore in panne per mancanza di ispirazione, si fa mantenere da una matura signora benestante. Tra vari incidenti, i due cominciano un gioco di amari rispecchiamenti che li induce a iniziare una nuova vita.

The Boy [ Italia 2, 21.15 ] : film del 2016, con genere misto tra horror e drammatico , racconta la storia di Ted Henley, un bambino di nove anni, e il padre John sono i proprietari del Mt. Vista Hotel, un fatiscente resort sepolto tra le montagne dell’ovest americano. In assenza della madre del piccolo, John è caduto nello sconforto e Ted è costretto a provvedere a se stesso da solo. In tale isolamento e senza alcun controllo genitoriale, Ted lascia emergere i suoi impulsi più oscuri e si lascia affascinare dall’amicizia con il misterioso vagabondo William Colby.

Ogni tuo respiro [ Rai Movie , 21.10 ] : film romantico del 2017, racconta la storia di due innamorati. Ambientato alla fine degli anni ’50, durante un viaggio d’affari in Kenya l’avventuroso e carismatico Robin Cavendish (Andrew Garfield) contrae una grave forma di poliomielite e si ritrova per mesi in un letto d’ospedale, quasi completamente paralizzato e dipendente da un respiratore meccanico. Contro il parere di tutti, sua moglie Diana (Claire Foy) – preoccupata per l’aspetto sempre più cupo e abbattuto del marito – decide quindi di farlo dimettere dall’istituto in cui è ricoverato per consentirgli di vivere a casa. Circondato dall’affetto di amici e familiari, grazie anche alla rivoluzionaria sedia a rotelle dotata di respiratore progettata su misura per lui dall’amico Teddy Hall (Hugh Bonneville), Robin ritrova la vitalità perduta e inizia a viaggiare per il mondo come sostenitore dei diritti dei disabili.

Art Night [ Rai 5, 21.15 ] : come ogni venerdì sera torna Art Night. Un viaggio dedicato all’arte in tutte le sue declinazioni, dalla pittura alla scultura, dalla fotografia all’architettura, all’arte contemporanea, realizzato con una narrazione raffinata, riprese di alta qualità e la voce diretta di artisti ed esperti italiani e internazionali.