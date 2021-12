Innovazione e ricerca, Musumeci: “Creare un polo con le università siciliane”

Il presidente Musumeci è intervenuto in una celebrazione a Catania per presentare il suo progetto in collaborazione con le università siciliane. Ecco le sue dichiarazioni.

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci è intervenuto ad una cerimonia celebratasi lo scorso weekend a Catania, in occasione dei cinquant’anni della facoltà di Ingegneria dell’ateneo. Il presidente intraprenderà un percorso con i singoli rettori delle università siciliane per creare un polo per la ricerca e l’innovazione.

“Creare un polo per la ricerca e l’innovazione con le quattro università dell’Isola, utilizzando al meglio le risorse comunitarie. A giorni incontrerò i rettori per definire un percorso” – ha affermato Musumeci.

Inoltre, ha ribadito come dalla sinergia con il mondo accademico il suo governo abbia potuto dotare la Sicilia di una legge urbanistica, attesa da quarant’anni: “In perfetta collaborazione tra la Regione e le università, siamo chiamati ad affrontare assieme, nei prossimi mesi, sfide vecchie e nuove: dall’energia rinnovabile alla sismicità, dalla desertificazione al cambiamento climatico“.

La linea proposta dal governatore, attingendo alle straordinarie competenze che offrono gli atenei siciliani è: “Meno consumo di suolo e più riqualificazione dell’esistente“.