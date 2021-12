Green Pass obbligatorio per attraversare Stretto di Messina: la novità

Da oggi il Green Pass è obbligatorio anche per attraversare lo Stretto di Messina: al via controlli anche sul traghetto.

Da oggi è in vigore il Super Green Pass, la nuova Certificazione Verde rafforzata, proposta dal Governo e fondamentale per accedere ad alcuni luoghi.

Da stamattina per attraversare lo Stretto di Messina è necessario possedere il Green Pass. Già dalla prima corsa di stamattina tantissimi viaggiatori hanno affrontato molte code per attraversare lo Stretto da Messina a Villa San Giovanni e viceversa. In questo contesto, è stata richiesta anche la Certificazione Verde.

Questa novità è stata ritenuta corretta da tanti viaggiatori, perché ciò garantisce più sicurezza e controlli. Secondo altri, tramite il Green Pass, si affronta il viaggio con maggiore tranquillità. Altri non sapevano di questa novità, qualcuno ha dichiarato: “Ora andrò a farmi il tampone. Ma da domani mi faccio il vaccino non è possibile farsi un tampone al giorno, ormai è come ci fosse l’obbligo vaccinale”.