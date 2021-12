Infrastrutture in Sicilia, in arrivo 120 milioni: a cosa serviranno

Destinati alla Sicilia 120 milioni per migliorare le infrastrutture: ecco le opere finanziate, anche nella parte orientale dell'Isola.

Nelle scorse ore è arrivato l’ok, in Conferenza Unificata, al finanziamento per gli investimenti infrastrutturali per le Zes (le zone economiche speciali).

I fondi ammontano, in totale, a 630 milioni di euro e riguardano il periodo 2021-2026. Ma a cosa serviranno, nello specifico? Lo stanziamento punta, in particolare, allo sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno.

Sono previsti dei lavori volti al riammodernamento e alla riqualificazione dei porti e dei retroporti, ma anche lavori di urbanizzazione, revisione di immobili già esistenti ed, infine, interventi di urbanizzazione primaria di piazzali e di collegamento alle reti stradali e ferroviarie.

Per la Sicilia sono previsti un piano da 120 milioni ed 8 progetti. Quali? Eccoli nel dettaglio.

Per la Sicilia Orientale:

11,5 milioni per l’accessibilità del Porto di Riposto,

1,2 milioni per l’accessibilità del Porto di Sant’Agata di Militello,

10,5 milioni per il collegamento dei Porti di Gela e Licata con l’autostrada,

2 milioni per l’accessibilità all ’Interporto di Catania ,

, 26,2 milioni per l’accessibilità del Porto di Augusta.

Per la Sicilia Occidentale: