Piano scuola, Figliuolo: “Team di militari farà tamponi a domicilio”

Il Generale Francesco Figliuolo ha annunciato che un team di militare effettuerà tamponi a domicilio. Infatti, tale decisione deriva dall'attivazione di un pianto anti-dad. Di seguito le ultime notizie.

Il Commissario Francesco Figliuolo ha introdotto un piano scuola che prevede l’esecuzione di tamponi a domicilio da parte di un team di militari. Infatti, per incrementare i test ed evitare la didattica a distanza, la Dad, saranno a disposizione 11 laboratori di biologia molecolare della difesa in 8 regioni differenti, appunto, in grado di processare i tamponi che saranno effettuati a domicilio.

Inoltre, Figliuolo ha annunciato che saranno messi a disposizione anche 2 laboratori mobili dopo la richiesta di Palazzo Chigi per elaborare il piano per lo screening nelle scuole. Tale annuncio, infatti, è giunto dopo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva chiesto al Generale Francesco Figliuolo di elaborare un piano di tracciamento riguardante le scuole, mirato ad incrementare l’attività di verifica rapida e gli eventuali contagi all’interno di classi o gruppi.