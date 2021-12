Preside vieta piercing e unghie lunghe a scuola: scoppia la protesta tra gli studenti

In una scuola, la Preside, ha imposto alcuni divieti come la possibilità di portare le unghie lunghe e di consegnare il cellulare prima dell'ingresso in aula. Di seguito la vicenda.

A Nuoro, in Sardegna, la Preside di una scuola ha vietato l’ingresso presso gli edifici con piercing e unghie rifatte. La dirigente scolastica infatti ha redatto nuove regole, tra cui la consegna del cellulare prima delle lezioni e la possibilità di andare ai distributori automatici soltanto una volta al giorno. Inoltre, stop a più uscite per comprare il cibo: si passa alla consegna “a domicilio”. Tra studenti e studentesse è montata la rivolta

Una studentessa del Liceo delle Scienze Umane e Musicale “Sebastiano Satta”, ha raccontato di avere organizzato un sit-in con i suoi compagni per chiedere alla preside di alleggerire le misure restrittive. “Oggi sono entrati in classe meno studenti di ieri – racconta la studentessa -. Troviamo che le restrizioni siano esagerate. Quella che pesa di più è il fatto di non poter andare ai distributori automatici, se non una sola volta e uno studente per classe. Se abbiamo bisogno di una bottiglietta d’acqua in un altro momento non possiamo più andare. Ma pesano anche gli altri divieti e continueremo a protestare finché la preside non ci viene incontro”.

La Dirigente, a tal proposito, e dopo la rivolta degli studenti pare abbia risposto dicendo che si tratta di “sicurezza”