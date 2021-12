Stasera in tv: in onda “Tomorrowland” e “Tutta colpa di Freud”

Non sapete cosa fare stasera? La redazione di LiveUnict vi propone dei film e dei programmi da guardare stasera in tv, comodamente sul vostro divano.

Tutto il mio folle amore [Rai 1, ore 21:25]: La straordinaria avventura di un padre e un figlio con problemi di autismo, che dall’Italia dell’Est arrivano fino ai Balcani. Anche la madre e il nuovo compagno affronteranno un viaggio altrettanto imprevedibile: durante quest’avventura tutti dovranno fare i conti con se stessi.

Starship Troopers [Rai 4, ore 21:20]: In un prossimo futuro, la terra deve combattere una terribile guerra contro degli insetti giganteschi che vengono dallo spazio e vogliono annientare il genere umano.

Tutta colpa di Freud – Stagione 1 Episodio 1 [Canale 5, ore 21:21]: Francesco Taramelli è uno psicanalista e padre di tre figlie: Marta, Sara ed Emma. In seguito a degli attacchi di panico, decide di rivolgersi ad una psichiatra. Nel frattempo, ogni membro della famiglia ha i suoi problemi da gestire e a casa regna il caos.

Tomorrowland- Il mondo di domani [Italia 1, ore 21:20]: L’avventura di Frank, disilluso ex enfant prodige e Casey, adolescente curiosa e intelligente. I due sono legati da un comune destino e intraprendono insieme una missione pericolosa per svelare i segreti di una dimensione spazio-temporale nota come “Tomorrowland”.

Giustizia a tutti i costi [Mediaset 20, ore 21:04]: Il poliziotto Gino Felino dichiara guerra alla malavita aBrooklyn a seguito dell’uccisione del suo collega Bobby Lupo.