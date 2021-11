Vaccino per fascia 5-11 anni, quando il via? Ora c’è una data

Quando si partirà con le vaccinazioni anti-Covid per i più piccoli? È Franco Locatelli a fornire una possibile data per il via.

In Italia, mentre si moltiplicano le somministrazioni di terze dosi, si dispone il via alla vaccinazione anti-Covid per i più piccoli.

In attesa del via libera di Aifa atteso per questa settimana, Franco Locatelli (coordinatore del Cts) ha annunciato persino una data: secondo quanto indicato ai microfoni di Sky Tg24, le somministrazioni per i bambini di età compresa tra i 5 e i gli anni dovrebbero iniziare il prossimo 23 dicembre.

Ma perché occorrerà attendere la fine del prossimo mese?

“Semplicemente perché per quella data saranno disponibili le formulazioni pediatriche, in quanto la dose per la fascia di età 5-11 anni è di un terzo, 10 microgrammi, rispetto alla dose per l’adulto – ha dichiarato Franco Locatelli – . Si è proprio voluto evitare il prelievo dalle fiale degli adulti, perché avrebbe creato situazioni in qualche modo aleatorie, per questo si è preferito aspettare la disponibilità di formulazioni pediatriche”.