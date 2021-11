Concorsi Sicilia: nuove assunzioni in Asp e Protezione civile

Concorsi Sicilia: Asp, Protezione civile e altri enti cercano personale. Ecco tutti i concorsi a cui è possibile partecipare. Info su scadenze e candidature.

Concorsi Sicilia: opportunità lavorative in tutta l’Isola. Dalle Asp alla Protezione civile, ecco tutti i bandi ancora attivi e quelli in scadenza.

Concorsi Sicilia: Asp Siracusa

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall’Asp di Siracusa per la copertura, a tempo indeterminato, di quattordici posti vacanti di dirigente medico delle seguenti discipline:

tre posti medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;

due posti medicina interna;

un posto neonatologia;

due posti cardiologia;

un posto ortopedia e traumatologia;

due posti radiodiagnostica;

due posti ostetricia e ginecologia;

un posto gastroenterologia.

Il bando integrale è consultabile sul sito dell’asp di Siracusa. Il termine per la presentazione delle domande, da inviare esclusivamente per via telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Asp Messina

Anche l’Asp di Messina è alla ricerca di nuove figure professionali. In particolare, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato, di tre posti di dirigente medico relativamente al campo di Medicina trasfunsionale.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 16 dicembre 2021.

Concorso protezione civile

Tra i concorsi Sicilia occorre ricordare che è ancora attivo il bando per l’assunzione di 28 funzionari della Protezione Civile regionale, a tempo pieno e determinato. Tuttavia, c’è poco tempo per presentare la domanda: il termine è, infatti, fissato per giorno 3 dicembre 2021.

Nello specifico, si ricercano i seguenti profili professionali:

otto ingegneri civili e ambientali con specializzazione e/o esperienza in idraulica;

otto ingegneri civili e ambientali con specializzazione e/o esperienza in geotecnica;

otto geologi;

quattro laureati in Giurisprudenza.

Istituto Zooprofilattico “Mirri” – Palermo

Indetto, inoltre, un concorso dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”, che mira alla formazione di una graduatoria per la copertura di posti di dirigente amministrativo a tempo determinato.

Anche in questo caso il termine per la presentazione delle domande è il 16 dicembre.