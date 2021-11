Catania è tra le città meno sostenibili d’Italia: il rapporto di Euromobility

Il rapporto premia le innovazioni relative alla mobilità introdotte dalle città e il risultato di Catania, a tal proposito, non è dei migliori.

Pubblicato il quindicesimo rapporto di Euromobility sulla mobilità sostenibile nelle principali 50 città italiane, presentato dal segretario nazionale di Euromobility Valerio Piras.

Firenze è al primo posto in Italia per la mobilità sostenibile, seguita da Milano, Torino, Parma e Bologna. Roma si trova soltanto al quindicesimo posto.

La posizione di Catania nella classifica

I risultati del capoluogo etneo nella classifica non sono buoni. Catania, infatti, occupa uno degli ultimi posti. Male anche altre città del sud Italia: insieme a Catania, le più insostenibili sono Campobasso e Siracusa.

Il Rapporto premia le innovazioni introdotte dalle città, in particolar modo i sempre più diffusi sistemi di sharing o mobilità condivisa, in particolare la quantità di auto, bici, scooter e monopattini a disposizione dei cittadini. Sistemi di cui la città di Catania è molto carente.

I risultati dell’indagine

Con riferimento ad altri risultati, dal rapporto è emerso che Prato è la città con più auto di recente immatricolazione, mentre ad Ancona si sfiora il 25% di auto a basso impatto, GPL, metano, ibride o elettriche. In crescita le ciclabili, con Reggio Emilia a condurre, e purtroppo anche l’indice di mortalità sulle strade, con L’Aquila maglia nera.

“È dal confronto tra i coordinatori dei mobility manager aziendali e scolastici delle città di Roma, Milano, Venezia, Bologna e Parma che sono emerse le principali istanze affinché i mobility manager possano incidere per una mobilità veramente sostenibile, non solo in tempo di Covid 19, ma anche quando la pandemia sarà, speriamo prima possibile, alle nostre spalle“, dichiara il presidente di Euromobility, Lorenzo Bertuccio.