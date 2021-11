Giornata mondiale contro l’AIDS: nel Catanese test gratis e senza prenotazione

In occasione della Giornata Mondiale per la lotta contro l'Aids, l'ASP di Catania ha organizzato un fitto programma: sarà possibile effettuare test gratuiti e senza prenotazione.

Anche per il 2021, l’ASP di Catania propone ai cittadini un fitto programma di iniziative di educazione e promozione della salute e di prevenzione, in occasione della Giornata mondiale per la lotta contro l’Aids, che si celebra domani (1° dicembre). L’ASP di Catania aderisce alla campagna di informazione e sensibilizzazione promossa dall’Assessorato regionale alla Salute.

“Facciamo nostro l’invito dell’assessore Razza a un grande impegno corale per sensibilizzare i siciliani sulle malattie sessualmente trasmissibili e sull’importanza di sottoporsi ad accertamenti preventivi – afferma il direttore generale dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza –. Rivolgiamo a tutti l’invito a eseguire i test e a cogliere questa opportunità per imparare a vivere la sessualità in sicurezza, adottando poche ma importantissime regole di prevenzione”.

Sono undici gli Istituti superiori coinvolti nelle attività, dieci i Punti prelievo aperti al pubblico per l’esecuzione anonima, gratuita e senza prenotazione dei test, nove i Gazebo informativi che saranno allestiti nelle Piazze. Inoltre, partecipano al fitto programma anche quattro Case Circondariali.

Appuntamento clou, domani 1 dicembre, in collaborazione con l’ARNAS “Garibaldi”, la visione del film “Io e Freddie” in un incontro online con gli Istituti superiori della provincia.

“Le malattie sessualmente trasmissibili sono causate da microrganismi (batteri, parassiti, funghi, virus) che vengono trasmessi prevalentemente per contagio sessuale – spiega il direttore sanitario, Antonino Rapisarda –. La prevenzione è fondamentale per contenere il proliferare di queste infezioni. A maggior rischio di evoluzione sono quelle a trasmissione virale. Tra queste, l’AIDS è sicuramente la più conosciuta. Per questa ragione non dobbiamo mai abbassare la guardia”.

Incontri presso le scuole

Ma le iniziative non sono finite. Infatti, nella giornata di ieri, 29 novembre, hanno preso il via gli incontri con gli alunni delle quinte classi di undici Istituti superiori della Provincia. Focus delle attività di formazione è il tema “Malattie sessualmente trasmesse. Cosa sono? Quali rischi e come prevenirli?”.

Partecipano all’iniziativa:

l’IIS “M. Amari” di Giarre;

l’IPSSEOA “K. Wojtyla” di Catania;

il Liceo Scienze umane “Regina Elena” di Acireale;

l’Istituto industriale “Branchina” di Adrano;

l’Istituto IPSIA “Dalla Chiesa” di Caltagirone;

il Liceo Classico “B. Secusio” di Caltagirone;

il Liceo Classico “Spedalieri” di Catania;

l’Istituto Tecnico Liceo “Fermi-Guttuso” di Giarre;

il Liceo psicopedagogico “De Sanctis” di Paternò;

l’Istituto IPSIA “E. Meli” di Randazzo;

l’Istituto Tecnico-Industriale “Ferraris de Nicola” di San Giovanni La Punta.

Gli incontri, programmati anche per oggi, sono condotti da operatori dei Consultori Familiari competenti per Distretto sanitario. Sarà presente anche un operatore del Sert del Distretto per accogliere eventuali istanze degli alunni. Per il Liceo Classico “B. Secusio”, dal personale dell’UOC di Malattie Infettive dell’Ospedale di Caltagirone.

Attività di formazione presso le case circondariali

Inoltre, sono stati organizzati quattro appuntamenti informativi anche presso le Case Circondariali della provincia. Il programma ha preso il via ieri con due momenti formativi presso le Case Circondariali di Caltagirone e di Catania-Bicocca. Si continua oggi con la Casa Circondariale di Giarre e domani con l’Istituto penitenziario di Catania-Piazza Lanza.

Gli incontri sono condotti dagli specialisti infettivologi presso gli ambulatori Asp di ciascuna Casa Circondariale, con la collaborazione del prof. Luciano Nigro, presidente dell’associazione Live. Infine, dal 23 novembre all’1 dicembre presso ciascuna Casa Circondariale della Provincia è attivo uno sportello informativo.

Punti per test gratuiti e senza prenotazione

Domani 1 dicembre, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, saranno aperti al pubblico, senza prenotazione, dieci Punti prelievo sul territorio per l’esecuzione, anonima, gratuita e senza ricetta del medico di medicina generale, dei test HIV, HCV e TPHA. In caso di riscontro positivo saranno attivati i percorsi diagnostici e terapeutici di secondo livello con il coinvolgimento degli ambulatori di ginecologia e di malattie infettive dell’Azienda sanitaria catanese.

I cittadini che volessero eseguire i test potranno rivolgersi presso:

PTA San Giorgio di Catania

PTA di Acireale (Via Martinez)

Ospedale di Biancavilla – Laboratorio Analisi

Ospedale di Bronte – Laboratorio Analisi

Ospedale di Caltagirone – Laboratorio Analisi

Ospedale di Caltagirone – UOC di Malattie infettive

Ospedale di Giarre – Laboratorio Analisi

Ospedale di Militello in Val di Catania – Laboratorio Analisi

Ospedale di Paternò – Laboratorio Analisi

Poliambulatorio di Tremestieri Etneo (Via Palmentazzo)

Gazebo informativi in piazza

Sempre nella giornata di domani 1 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, saranno allestiti nove gazebo informativi a:

Acireale, Piazza Duomo

Adrano, Piazza Umberto

Caltagirone, Piazza Umberto

Catania. Piazza Stesicoro

Giarre, Piazza Duomo

Gravina di Catania, Piazza della Libertà

Palagonia, Piazza Municipio

Paternò, Piazza Umberto

Randazzo, Piazza Loreto

Nei gazebo personale dei Consultori Familiari competenti per Distretto incontreranno i cittadini per sensibilizzarli sull’importanza della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Sarà, inoltre, distribuito materiale informativo.

Appuntamento clou con “Io e Freddie”

Con la proiezione del film “Io e Freddie” si chiude il programma di attività per la Giornata mondiale per la lotta contro l’Aids. L’appuntamento, organizzato dall’Asp di Catania e dall’ARNAS “Garibaldi”, rivolto agli alunni degli Istituti superiori della provincia, si svolgerà domani 1 dicembre, a partire dalle ore 9.00, su piattaforma online, secondo il programma allegato.

Previsti gli interventi di Maurizio Lanza, direttore generale Asp di Catania; Fabrizio De Nicola, direttore generale ARNAS “Garibaldi”; Antonino Rapisarda, direttore sanitario Asp di Catania; Emilio Grasso, dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VII – Ambito territoriale di Catania.

Il film, scritto e diretto da Francesco Santocono, porta sullo schermo la storia di Andrea, un giovane studente del DAMS, con frequentazioni poco affidabili e un carattere aggressivo e irruente. Dopo una serata passata insieme agli amici, Andrea crolla in un sonno profondo, al cui risveglio si accorgerà di un ospite particolare: il fantasma di Freddie Mercury. Comincerà un confronto serrato in tutti gli ambiti della vita del ragazzo, dove a farla da padrone sono la paura di accettare la realtà e quella di affrontarne le conseguenze. Sullo sfondo la malattia dell’AIDS, scoperta per caso dopo una serata trascorsa con la propria ragazza, Chiara, apparentemente una tranquilla studentessa di provincia, ma con una vita segreta e complicata al servizio di Ivan, uno sfruttatore senza scrupoli.

La pellicola è stata vincitrice, quest’anno, del “Premio Troisi” per la migliore regia.