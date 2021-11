Vaccino Covid per fascia 5-11 anni: quando partiranno le somministrazioni

In arrivo vaccino anti-Covid per fascia 5-11 anni. Di seguito le ultime notizie riguardanti l'avvio delle inoculazioni.

Si attende il via libera dall’Aifa per la somministrazione per vaccino anti-Covid alla fasci di età 5-11 anni. Probabilmente si partirà da fine dicembre con le prime inoculazioni. L’incidenza più alta, come età, si registra infatti nella fascia 6-10 anni (281 casi) e 11-13 anni (157). Da qui tra le priorità, indicate dal Dasoe, qualle di individuare “la prevenzione delle infezioni tra i bambini di età inferiore a 12 anni, per i quali la vaccinazione non è ancora disponibile”.

Fra i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, l’efficacia del vaccino si conferma al 90,7%. “Il Covid 19, sottolinea, è diventata una malattia pediatrica, tra le prime cause di morte a questa età. Mentre nessuna giovane vita è stata interrotta a causa del vaccino anti Covid – spiega Palù, Virologo del Cts -. I problemi di miocardite, l’infiammazione al cuore che si è manifestata in ragazzi più grandi, in questa fascia d’età sono stati rarissimi e mai seri. Mentre invece è maggiore il rischio di prendere il Covid e sviluppare una sindrome infiammatoria, la Mis-C, che è grave e colpisce molti organi”.