Stasera in Tv: in onda “The Voice Senior” e “2 Fast 2 Furious”

La redazione di LiveUnict propone una serie di film, documentari e programmi da guardare stasera in Tv in vista del weekend per chi ama rilassarsi passando le serata sul divano a guardare la televisione.

The Voice Senior 2022 [Rai 1, ore 21:25]: Programma condotta da Antonella Clerici dallo Studio 2000 di Mecenate a Milano, dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie.

Afghanistan – 20 anni dopo [Rai 3, 21:25]: Documentario riguardano lo stato. A vent’anni dall’inizio della guerra in Afghanistan, Rai Documentari ne ripercorre la storia nazionale in due straordinarie serate monografiche.

Le Iene [Italia 1, ore 21:30]: Programma riguardante servizi di cronaca, di attualità, di gossip e interviste affidate agli inviati.

2 Fast 2 Furious [Canale 20, ore 21:05]: L’agente O’Connor ha perso il distintivo e ora deve infiltrarsi in un giro di corse clandestine per riscattarsi.

Petra [Canale 8, ore 21:30]: Petra Delicato è un ispettore della mobile di servizio a Genova. Anticonformista e solitaria, dopo un periodo trascorso a lavorare in archivio, viene spostata al settore operativo. Al suo fianco, il Vice ispettore Antonio Monte, un uomo di mezza età con molti anni di servizio sulle spalle e la disillusione di chi pensa di averle viste tutte.