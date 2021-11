Ryanair, offerte lampo da e per Catania a € 4,99: le tratte

Ryanair ha lanciato una nuova promo lampo con voli da e per Catania a partire da 4,99 euro. Di seguito tutte le offerte vantaggiose per un weekend in diverse città italiane ed europee.

La nota compagnia low-cost Ryanair ha lanciato delle offerte lampo della durata di 24 ore con voli a partire da €4,99 da e per Catania. Infatti, tali offerte potrebbero essere la giusta occasione per alcune fughe di autunno in Italia e all’Estero.

Le offerte da Catania

Bari e Genova da 4,99 euro;

Roma Fiumicino, Bologna, Cagliari, Marsiglia, Trieste e Venezia da 6,99 euro;

Budapest, Torino, Cracovia, Malta e Atene da 10 euro;

Milano Bergamo, Sofia, Vienna e Verona da 12,99 euro;

Berlino da 22,20 euro.

Le offerte per Catania