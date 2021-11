Coronavirus Sicilia, 101 nuovi casi a Catania: tutti i dati del bollettino

Ancora casi di Coronavirus e ricoveri nel bollettino del Ministero della Salute di oggi, lunedì 15 novembre.

In Sicilia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 442 nuovi casi di Coronavirus ma a fronte di 13.272 tamponi processati. L’incidenza dell’Isola, sesta in Italia per numero di contagi giornalieri, passa dal 2,3% di ieri al nuovo 3,3%.

Dal nuovo bollettino emerge che gli attuali positivi al Coronavirus sono ora 9.432. Pochi i guariti, 84 soltanto nelle ultime 24 ore. Si indicano, inoltre, 3 nuovi decessi: con questi, il totale delle vittime dall’inizio della pandemia raggiunge quota 7.093.

E per quanto riguarda i ricoverati? In area medica sono occupati 384 ricoverati, 8 in più rispetto a ieri. Nelle terapie intensive della Sicilia, invece, sono presenti attualmente 46 persone, 4 in meno rispetto a ieri.

I dati per provincia

Di seguito i nuovi casi suddivisi per provincia: