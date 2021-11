Coronavirus Sicilia, 546 nuovi casi: i dati per provincia

Coronavirus in Sicilia: reso pubblico l'ultimo bollettino con nuovi contagi, decessi, guariti. Di seguito tutti i più importanti dati.

Nelle ultime 24 ore in Sicilia sono stati registrati 546 casi, un numero leggermente più basso rispetto a quello registrato ieri (604 casi). Nelle ultime 24 ore sono stati processati 23.109 tamponi. Il tasso di positività è fisso al 2,36%.

Il nuovo bollettino indica, inoltre, 413 nuovi guariti e 7 vittime. Questi decessi, tuttavia, risalirebbero tutti ai giorni scorsi.

E per quanto riguarda i ricoveri? Sarebbero in calo il numero di ricoverati in area media (oggi 308, contro i 321 di ieri). Al contrario, si riportano 3 nuovi ingressi in rianimazione (in cui sono attualmente occupati 50 posti).

I dati per provincia

Di seguito i nuovi positivi suddivisi per provincia: