“Luna Castoro” in arrivo a Novembre: sarà l’eclissi più lunga degli ultimi 100 anni

A novembre sarà possibile ammirare un fenomeno molto particolare chiamato "Luna Castoro": di seguito tutte le informazioni utili per chi vorrà assistere allo spettacolo visibile anche dalla Sicilia.

Tra solo qualche giorno in Sicilia si potrà assistere ad un’eclissi lunare dalla durata record: questo fenomeno ha il nome di Luna Castoro e durerà ben 28 minuti e 23 secondi.

Questo fenomeno si potrà ammirare il 19 novembre e dal 2001 al 2100 nessun’altra eclissi durerà così tanto, nonostante la Nasa preveda altre 179 fenomeni lunari nei prossimi otto decenni.

Il 19 novembre, quindi, il 97% del nostro satellite sarà coperto dall’ombra della Terra, il che significa che in alcune parti del mondo sarà visibile soltanto un minuscolo spicchio di luna, mentre per assistere ad un’eclissi totale bisognerà aspettare il 14 dicembre del 2022.

La particolarità del fenomeno del 19 novembre è che il nostro satellite sarà, oltre che pieno, anche vicino all’apogeo, e cioè il punto più distante sulla sua orbita rispetto alla Terra: di conseguenza, la luna apparirà più piccola del solito. In Italia questo spettacolo viene chiamato “microluna“, mentre negli Stati Uniti viene chiamata “Beaver Moon” e cioè “Luna del Castoro”, in quanto coincide con il periodo durante il quale i castori iniziano a preparare il rifugio per il letargo in vista dell’inverno.

Secondo gli esperti, la Luna piena si verificherà alle ore 17 del 19 novembre e raggiungerà il picco di illuminazione alle ore 3:58. L’eclissi lunare quasi totale, invece, raggiungerà il suo picco alle ore 4:02 del mattino del 19 novembre.