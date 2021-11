Metropolitana Catania: dal Pnrr 317 milioni per ampliamento

317 milioni per il completamento della Metropolitana entro il 2026: questa è la cifra stanziata dal Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità per la città di Catania. Molta la soddisfazione del sindaco della città etnea, che definisce l'attribuzione dei fondi un "traguardo per la mobilità sostenibile".

317 milioni di euro: sono i fondi attribuiti in via definitiva dal Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità, tra i progetti di mobilità sostenibili inseriti nel Recovery Plan, da destinare all’ampliamento della tratta della Metropolitana FCE da Misterbianco a Paternò.

La somma prevista si aggiunge ai 115 milioni di euro già stanziati: si tocca così la quota complessiva di ben 432 milioni di euro, per eseguire il progetto definitivo presentato a inizio del 2021. I lavori di esecuzione della tratta, lunga 11,5 km, avranno il loro inizio a breve: prenderanno, infatti, il via nel 2022, per poi andare a concludersi entro il 2026.

Molta la soddisfazione del sindaco di Catania, Salvo Pogliese, che, in merito all’attribuzione di questi fondi da parte del Ministero delle Infrastrutture per completare il percorso della metropolitana della città etnea, ha commentato sottolineando come “comincia una nuova epoca”.

“Un traguardo di portata storica per la mobilità sostenibile della nostra area metropolitana urbana e interurbana – ha dichiarato Pogliese – , per chiudere il percorso della nostra metropolitana da Fontanarossa a Paternò”.

“Nello scorso mese di gennaio – ha continuato il sindaco – recuperando precedenti rallentamenti per impugnative alla giustizia amministrativa, abbiamo inviato al Ministero delle Infrastrutture la parte del Pums necessaria a sostenere questo progetto, con una precisa sinergia istituzionale del governo nazionale con il Comune di Catania, la Regione, la FCE e l’ente Città Metropolitana”.

Pogliese ha poi illustrato i piani futuri, spiegando come “nel 2026, la metropolitana di Catania conterà complessivamente ventisette stazioni e oltre trenta chilometri di percorso su rotaia, da Paternò all’aeroporto di Fontanarossa, attraversando i comuni di Belpasso e Misterbianco”.

Ciò avrà “effetti positivi per la qualità della vita dei cittadini di tutta la zona pedemontana e utile anche per i pendolari di Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Adrano e Bronte che per raggiungere Catania o recarsi all’aeroporto, potranno rinunciare all’auto privata”.

“La metropolitana così completata”, ha dunque concluso Pogliese, “diverrà una grande infrastruttura di servizio al territorio etneo, in ottica di agglomerati urbani di area vasta, mettendo in connessione le parti urbane esterne con la Metro dell’area cittadina”.