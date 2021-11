Catania, sospesi 4 medici no-vax: in Italia sono più di 1.000

L'Ordine dei medici di Catania ha sospeso 4 dottori no-vax, dopo un controllo effettuato nei giorni scorsi dall'Asp. In Italia, ad oggi, i medici no-vax sospesi salgono a quota 1.614.

L’Ordine dei Medici di Catania ha sospeso 4 dottori no-vax. La sospensione è avvenuta dopo un’attenta analisi effettuata dai dirigenti dell’OMCeO sull’ultima lista di nominativi di medici non vaccinai trasmessa dall’Asp.

L’Ordine etneo ha emesso il provvedimento in rispetto all’art. 4 del Decreto legislativo 44/2021 che riporta le “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario” e che stabilisce l’obbligatorietà del vaccino per tutti coloro che esercitano una professione sanitaria o di interesse sanitario, in strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, nelle farmacie e nelle parafarmacie e negli studi professionali.

Il provvedimento di sospensione, emesso dall’Ordine etneo, si somma a quelli già disposti nel resto del nostro Paese. Infatti, fino ad oggi, come comunicato da Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici), sono 1.614 i medici e gli odontoiatri sospesi in Italia.