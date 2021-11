Vaccino, Locatelli: “Entro Natale somministrazioni per fascia 5-11 anni”

Franco Locatelli, durante un intervento a Skytg24 ha annunciato che entro Natale sarà somministrato il vaccino anti-covid alla fascia di età 5-11 anni.

Il Presidente del Consiglio superiore della Sanità Franco Locatelli, durante un’intervista a Skytg24, ha annunciato che entro Natale potrà essere somministrato il vaccino Pfizer alla fascia di età 5-11 anni.

“Pfizer è un vaccino sicuro approvato negli Stati Uniti da Fda e Cdc per queste fasce di età” – dichiara Locatelli riferendosi al via libera arrivato in America non solo da parte dell’agenzia del farmaco ma anche da parte dell’organismo di controllo sulla sanità pubblica.

“Vi è un incremento di circolazione virale – dichiara Locatelli – che in alcuni Paesi europei ha avuto impatto sui servizi, in Italia la situazione è significativamente più favorevole grazie ai vaccini e al mantenimento delle misure non farmacologiche come uso delle mascherine e distanziamento. Non dobbiamo abbassare la guardia, come dimostra quello che è successo in Friuli”.

Durante l’intervento, Locatelli ha parlato anche del Green pass. Infatti, egli ha dichiarato che non ci sarà una sospensione di esso nei prossimi mesi, ma che si manterrà ancor a lungo. Ad esempio, in Francia è stato approvato l’obbligo di Green pass per alcune attività fino a luglio 2022. “Non si è ragionato ancora su una data precisa di estensione – dice Locatelli – ma una sospensione non è considerabile sia per i numeri che per la situazione climatica che non favorisce la diminuzione della circolazione virale”.