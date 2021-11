Vaccino Covid, Sileri: “Nessun obbligo per adulti o bambini”

Vaccino Covid: il sottosegretario Sileri fa chiarezza sulla possibilità di un obbligo vaccinale per adulti e bambini. Ecco cosa ha dichiarato in un'intervista.

Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, è intervenuto in merito alla questione dell’obbligatorietà del vaccino contro il Coronavirus. Sileri ha assicurato che, al momento, non si tratta neanche di un’ipotesi. “Non c’è nessuna idea di obbligatorietà del vaccino. Non stiamo lavorando assolutamente a questo, in nessuna fascia di età”, ha dichiarato nel corso della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’, su Radio Cusano Campus.

Per quel che riguarda la vaccinazione degli under 12, il sottosegretario dice che sarà effettuata una approvato il vaccino adeguato. Secondo Locatelli, l’approvazione potrebbe arrivare prima di Natale. Anche in quel caso, tuttavia, Sileri precisa che non vede “all’orizzonte la possibilità di un obbligo”.