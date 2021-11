Lotta alla siccità in Sicilia: arrivano 15 milioni per “laghetti aziendali”

Arrivano nuovi fondi per combattere la siccità, fenomeno che riguarda da vicino la Sicilia: previsti 15 milioni di euro.

Dal Governo Musumeci arrivano 15 milioni di euro che serviranno agli imprenditori agricoli di tutta la Sicilia per realizzare o ampliare “laghetti aziendali”, che rappresentano delle fonti di approvvigionamento idrico molto importanti per le campagne.

Precedentemente sono stati stanziati 20 milioni da Palazzo Orleans, adesso però le nuove risorse saranno importanti per prevenire ulteriori disastri ambientali. Musumeci ha evidenziato che sono stati dichiarati 699 progetti che sono:” ammissibili dalla commissione di valutazione, che sta definendo in questi giorni la graduatoria finale“.

L’obiettivo del governo Musumeci è quello di soddisfare le varie istanze che hanno i requisiti idonei mettendo a completa disposizione i fondi necessari.

“In particolari zone del nostro territorio, questi bacini di accumulo rappresentano spesso l’unica soluzione per fronteggiare adeguatamente i periodi siccitosi -dichiara Musumeci-che mettono in difficoltà le colture e rientrano, pertanto, nella strategia a tutto campo che stiamo portando avanti per proteggere in modo definitivo dalla crisi idrica le nostre produzioni agricole”.