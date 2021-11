“Striscia la notizia”, conduzione tutta siciliana: arrivano Friscia e Lipari

“La satira è importante, deve essere leggera – spiegano i due nuovi conduttori – ma deve anche far riflettere. Ad esempio non riusciremo mai a superare, con tutte le nostre forze, le vette di comicità che si raggiungono in Parlamento. Come è avvenuto in questi giorni con il Ddl Zan, quando abbiamo assistito a vere e proprie scene di cabaret accompagnate da applausi e ovazioni.”