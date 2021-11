Covid, nelle scuole siciliane incidenza del virus allo 0,4%

L'incidenza del virus nelle scuola siciliane si attesta allo 0,7%: tutti i dati dell'ultimo monitoraggio nella nostra Isola.

Nella settimana dal 18 al 24 ottobre 2021, l’incidenza del Covid nelle scuole siciliane risulta dello 0,14%. In netta diminuzione rispetto alla settimana precedente, possiamo affermare che si tratta di un calo significativo. A evidenziarlo sono i dati esposti settimanalmente dall’ufficio scolastico regionale per la Sicilia.

Gli alunni positivi (da infanzia a scuola secondo grado) sono 807 su 589.704. Per il personale docente e Ata si riscontra una variazione non significativa dell’incidenza dei positivi rispetto alla settimana precedente: per i docenti dallo 0,13% allo 0,15% mentre per il personale Ata dallo 0,9% allo 0,10%.

Gli attuali dati, anche per il personale scolastico, sono in miglioramento rispetto alla prima settimana di rilevazione (20-27 settembre 2021). Su 64267 docenti 95 sono risultati positivi, su 16831 impiegati Ata solo 16 sono risultati positivi.