Coronavirus Sicilia, record di positivi a Catania: i dati per provincia

Coronavirus Sicilia: ricoveri in aumento e boom di positivi nel Catanese. Di seguito i dati nel dettaglio.

Sono 382 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. L’Isola, oggi, è al secondo posto in Italia per numero di contagi.

Secondo i dati appena emersi, gli attuali positivi al virus ammontano, ora, a 7.611. Tre persone sono decedute nel giro di 24 ore, mentre sono guariti dal Covid-19 152 soggetti.

In aumento, poi, i ricoveri. Di fatto, all’interno dei reparti ordinari dell’Isola risultano attualmente ricoverati 345 soggetti, 9 in più rispetto a ieri. Occupato anche 1 posto in più in terapia intensiva.

I dati per provincia

Preoccupa ancora la provincia di Catania che oggi registra da sola ben 239 positivi. Di seguito i nuovi casi suddivisi nel dettaglio: