Anagrafe digitale, si potranno scaricare gratis 14 certificati: ecco quali

L'anagrafe propone nuovi servizi digitali per avere alcuni certificati. Non ci si dovrà recare più agli sportelli, ma usare solo il computer per scaricarli e non pagare il bollo.

In tutta Italia, a partire dal 15 novembre, tutti i cittadini potranno scaricare i certificati anagrafici online autonomamente e gratuitamente. Si tratta di una nuova rivoluzione digitale per i cittadini e la Pubblica Amministrazione.

Il ministero dell’Interno specifica che il nuovo servizio permetterà di scaricare 14 certificati dal proprio computer senza recarsi allo sportello. Inoltre, i certificati digitali non hanno bisogno del pagamento del bollo del costo di 16 euro.

I certificati possono essere scaricati per conto proprio o per un proprio componente della famiglia. I primi 14 scaricabili sono i seguenti:

Anagrafico di nascita;

Anagrafico di matrimonio;

di Cittadinanza;

di Esistenza in vita;

di Residenza;

di Residenza AIRE;

di Stato civile;

di Stato di famiglia;

di Stato di famiglia e di stato civile;

di Residenza in convivenza;

di Stato di famiglia AIRE;

di Stato di famiglia con rapporti di parentela;

di Stato Libero;

Anagrafico di Unione Civile;

di Contratto di Convivenza.

Per scaricare il certificato sarà necessario andare sul portale e accedere con la propria identità digitale (Spid, Carta d’Identità Elettronica, Cns). Nel caso in cui il certificato da scaricare è per un membro della famiglia verrà mostrato l’elenco dei componenti per cui è possibile richiedere un certificato. Prima di scaricarlo, il documento sarà mostrato in anteprima per verificare la correttezza dei dati e poterlo scaricare o in formato pdf o riceverlo via mail.

Dopo questo primo obiettivo, si aggiungeranno ulteriori servizi per il cittadino come le procedure per effettuare il cambio di residenza.